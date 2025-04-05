Соболев впервые забил за "Зенит" в РПЛ

Нападающий "Зенита" Александр Соболев впервые забил в Российской Премьер-Лиге после перехода в петербургский клуб. Это случилось на 85-минуте матча 23-го тура РПЛ с московским "Локомотивом". Благодаря его голу счёт в игре стал 1:1.

Форвард оказался первым на добивании после удара Глушенкова, рикошета и попадания мяча в штангу.

Напомним, с учетом выступления за московский "Спартак", откуда нападающий перешёл в "Зенит" в августе 2024 года, Соболев в последний раз отличался в матчах чемпионата России 7 апреля 2024 года - в игре против московского "Динамо" он оформил дубль.