"Краснодар" победил "Акрон" и до пяти очков увеличил отрыв от "Зенита"

В субботу поздно вечером "Краснодар" в 23-м туре футбольной Российской премьер-лиги дома в присутствии более 25 тысяч зрителей переиграл тольяттинский "Акрон" - 1:0 (0:0). Таким образом, идущие на первом месте в первенстве страны "быки" набрали 52 очка и оторвались от занимающего второго места "Зенит" уже на пять баллов. В следующее воскресенье, 13 апреля, лидеры сыграют между собой в поединке 24-го тура в Санкт-Петербурге.

© Пресс-служба ФК "Краснодар"

Незадолго перед тем, как на поле кубанского "Колизея" вышли южане и волжане, в Москве в поединке "Локомотива" и "Зенита" была зафиксирована ничья - 1:1. То есть в случае сегодняшней виктории отрыв лидирующего в первенстве страны "Краснодара" от действующего чемпиона увеличится до серьезных 5 очков. А в следующее воскресенье, 13 апреля, "Зенит" примет "быков" на своем поле в Санкт-Петербурге.

"Быки" впервые за последнее время подошли к очень важному для себя противостоянию практически в оптимальном кадровом состоянии: вернулись после травмы капитан Эдуард Сперцян и отбывший очередную дисквалификацию главный снайпер Джон Кордоба (в заявку попал и уже завершивший лечение центральный защитник Витор Тормена). В то же время из-за дисквалификации пропустит встречу важный в середине поля для хозяев опорный полузащитник Кевин Ленини.

Кажется, все в поединке с "Акроном" выглядит в пользу команды Мурада Мусаева. Исход игры вполне можно было заранее предсказать (понятно, в любом матче РПЛ не исключены какие-то непредвиденные обстоятельства), если бы не один футболист из команды оппонента. Естественно, речь идет об Артеме Дзюбе. И вовсе не по причине установленных недавно двух исторических бомбардирских рекордов в истории сборной России и чемпионатов страны. Дело в том, что для "Краснодара" этот нападающий является настоящим "злым гением": Дзюба в составе "Спартака", "Ростова" и "Зенита" забил "быкам" в официальных матчах 15 голов - больше, чем любой другой команде.

Поэтому трудно было удивиться, когда уже на второй минуте именно Дзюба головой после подачи углового едва головой не поразил дальний угол ворот Станислава Агкацева.

Хозяева ответили серией резких атак, но тольяттинцы, выстроившие несколько линий обороны у собственной штрафной, внутрь ее "черно-зеленых" не пускали. А передачи в направлении Кордобы защитники постоянно перехватывали.

Сами же гости вовсе не собирались исключительно отбиваться и при любой возможности организовывали резкие ответные выпады, заработали еще два угловых, которые завершались весьма острыми розыгрышами.

Первый опасный момент кубанцы создали только на 28-й минуте, когда выстрел Сперцяна со штрафного голкипер "Акрона" Сергей Волков в броске вытащил из ближнего угла. Затем Александр Черников не сумел обработать мяч в центре штрафной.

Давление "Краснодара" усиливалось с каждой минутой, однако Кордоба из тисков защитников выбраться никак не мог, а попытки его партнеров с помощью коротких передач приблизиться к воротам постоянно завершались помарками со стороны атакующих.

После перерыва ситуация на поле никак не поменялась: хозяева пытались как можно быстрее открыть счет и тем самым "раскрыть" игру, а тольяттинцы продолжали без помарок обороняться и терпеливо ожидали возможности самим провести разящую контратаку.

А выручил "быков" (такое происходит уже девятый раз в чемпионате) стандарт. Уругвайский левый защитник Лукас Оласа подал со своего фланга угловой, а бразильскй центральный защитник Кайо с лини вратарской головой точно пробил в ближний угол - 1:0, 50-я минута.

Любопытно, что Кайо большую часть времени до этого проводил рядом с Дзюбой, не позволяя тому ничего больше сделать в штрафной "быков".

Тут же Олакунле Олусегун с трех метров промахнулся мимо пустых ворот гостей, а удар Джованни Гонсалеса немного разминулся с верхним углом.

Отметим, что "Акрон" с поражением вовсе не смирился, начав все чаще доставлять мячи (в первую очередь, усилиями Алекса Джурасовича) к штрафной хозяев. К голевым моментам это не приводило, зато спокойствия во владениях Агкацева совсем не наблюдалось.

На 74-й минуте Черников мог удвоить преимущество, но его выстрел метров с 27-ти потряс перекладину, а вскоре Батчи чуть промахнулся издали мимо дальнего угла.

И все-таки счет больше не изменился, что позволило кубанцам одержать чрезвычайно важную победу.

В результате "Краснодар", набрав 52 очка, продолжает лидировать в РПЛ. Следом идет "Зенит", отстающий на пять баллов. У занимающего третье место столичного "Спартака" в активе на данный момент имеется 44 очка. И если завтра "красно-белые" обыграют в гостях "Ростов", то наберут 47 очков и догонят в турнирной таблице действующего чемпиона.