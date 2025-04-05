«Милан» сумел сыграть вничью с «Фиорентиной», проигрывая со счётом 0:2

Завершился матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Милан» и «Фиорентина». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Джованни Айрольди. Итоговый результат — 2:2.

Счёт в матче был открыт на седьмой минуте, мяч в свои ворота отправил защитник «Милана» Малик Тшау. На 10-й минуте Мойзе Кин удвоил преимущество гостей. На 23-й минуте Тэмми Абрахам отыграл один мяч. На 64-й минуте Лука Йович сравнял счёт.

«Милан» занимает девятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала 48 очков за 31 матч. «Фиорентина» заработала 52 очка после аналогичного количества игр и располагается на восьмойстрочке. На первом месте находится «Интер» (68).