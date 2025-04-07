Тренер «Химок» обозначил виновного в крупном поражении от «Динамо»

Главный тренер «Химок» Франк Артига заявил, что вина за поражение в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:4) полностью лежит на нём. Испанский специалист заявил, что команда проиграла из-за его ошибок. По словам Артиги, никто из игроков не виноват в крупном поражении.

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«Я полностью беру на себя ответственность за этот матч. Никто из игроков не виноват в этом, это мои ошибки. Были допущены определенные ошибки при планировании матча. Поэтому и получилась такая игра. После тройной замены мы поменяли схему, игроков, забили гол», — приводит слова Артиги «Матч ТВ».

По итогам 23 туров чемпионата России подмосковные «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице.