«Спартак» обыграл «Ростов» в матче 23-го тура РПЛ
«Спартак» на чужом поле обыграл «Ростов» в матче 23-го тура РПЛ. Встреча в Ростове закончилась со счетом 3:0.
Три факта
1. 31-летний вингер «Ростова» Алексей Сутормин впервые в профессиональной карьере получил красную карточку. Футболиста удалили после просмотра видео.
2. В первом очном матче нынешнего сезона РПЛ московский «Спартак» обыграл «Ростов» со счетом 3:0. Шамар Николсон оформил дубль, Наиль Умяров отличился забитым мячом.
3. 24-летний полузащитник «Спартака» Наиль Умяров забил свой 2-ой гол в сезоне РПЛ 2024-2025. Интересно, что дебютный гол Умяров забил также в ворота «Ростова».
РПЛ. 23-й тур.
«Спартак» – «Ростов» – 3:0
Голы: Умяров, 65 (1:0); Мартинс, 68 (2:0); Барко, 88 (3:0)
Удаление: Сутормин («Ростов», прямая красная карточка), 45+4