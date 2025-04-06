«Спартак» обыграл «Ростов» в матче 23-го тура РПЛ

«Спартак» на чужом поле обыграл «Ростов» в матче 23-го тура РПЛ. Встреча в Ростове закончилась со счетом 3:0.

Три факта

1. 31-летний вингер «Ростова» Алексей Сутормин впервые в профессиональной карьере получил красную карточку. Футболиста удалили после просмотра видео.

2. В первом очном матче нынешнего сезона РПЛ московский «Спартак» обыграл «Ростов» со счетом 3:0. Шамар Николсон оформил дубль, Наиль Умяров отличился забитым мячом.

3. 24-летний полузащитник «Спартака» Наиль Умяров забил свой 2-ой гол в сезоне РПЛ 2024-2025. Интересно, что дебютный гол Умяров забил также в ворота «Ростова».

РПЛ. 23-й тур.

«Спартак» – «Ростов» – 3:0

Голы: Умяров, 65 (1:0); Мартинс, 68 (2:0); Барко, 88 (3:0)

Удаление: Сутормин («Ростов», прямая красная карточка), 45+4