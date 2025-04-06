«Атлетико» вырвал победу в матче Ла Лиги против «Севильи»

Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Севильей» в матче 30‑го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Хулиан Альварес (25) и Пабло Барриос (90+3). У хозяев гол забил Люссьен Агуме (7).

«Атлетико» набрал 60 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Севилья» с 36 баллами идет на 11‑й строчке.

В другом матче «Реал Сосьедад» переиграл «Лас‑Пальмас» — 3:1.

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