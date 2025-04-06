Полузащитник «Спартака» Мартинс объяснил свою результативнось

Хавбек «Спартака» Кристофер Мартинс объяснил свою высокую результативность в весенней части сезона. В матче 23-го тура РПЛ люксембуржец забил «Ростову».

© Спорт день за днем

«У меня есть свобода действий впереди. Как появляются возможности, я их использую. Я много возможностей не использовал раньше», — цитирует Мартинса «Матч ТВ».

Мартинс выступает за «Спартак» с 2022 года (перебрался из «Янг Бойз» за 6,5 млн евро), нынешний сезон стал самым результативным в его карьере. На счету полузащитника 8 голов и 4 голевых передачи в 25 встречах во всех турнирах.

В 21-м туре Мартинс дважды огорчил «Зенит».

«Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.