«Лацио» с минимальным счётом обыграл «Аталанту» в матче серии А

Завершился матч 31-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Ювентус» и «Аталанта». Команды играли на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Симоне Содзой. «Лацио» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный гол во встрече забил нападающий «Лацио» Густав Исаксен на 54-й минуте с передачи Фисайо Деле-Баширы.

После 31 тура «Аталанта» располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда Джан Пьеро Гасперини набрала 58 очков. «Лацио» после аналогичного количества игр занимает шестое место. Команда заработала 55 очков.