ЦСКА выиграл 6 матчей подряд с общим счетом 10:4

Команда Марко Николича обыграла «Динамо» (3:1) в матче 23-го тура Мир РПЛ.

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Армейцы также одержали победы в 4 предыдущих турах чемпионата России и обыграли «Партизан» (2:1) в товарищеском матче.

Общий счет пяти последних официальных матчей, без учета товарищеского – 8:3 в пользу ЦСКА.

За 7 туров до конца сезона ЦСКА занимает 4-е место в таблице РПЛ, набрав 44 очка в 23 матчах. Отставание от «Спартака» и «Зенита» составляет 3 балла, от лидирующего «Краснодара» – 8 очков.