Черчесов ответил, сколько команд претендуют на победу в РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака», московского «Динамо», «Амкара» и сборной России Станислав Черчесов ответил, сколько команд претендуют на победу в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025.

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– «Краснодар» отрывается от преследователей, сколько команд сейчас реально претендуют на чемпионство?

— До 23-го тура я говорил, что ближайшие две игры каждой команды будут во многом определяющими. Так и происходит. Первая тройка понятно, что претендует на титул. Но я не сбрасывал «Динамо» и ЦСКА. ЦСКА мощно начал этот год — только одна ничья с «Зенитом», в остальных матчах победы. «Динамо» показывало неплохой футбол. И сейчас как раз мы наблюдаем, возможно, решающий отрезок в борьбе за чемпионство, — приводит слова Черчесова «Комсомольская правда».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 52 очка после 23 матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработав 47 очков. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47). В зоне вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15). Действующий чемпион России — «Зенит». Команда Сергея Семака выигрывала РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.