Акинфеев высказался об отметке в 900 матчей в карьере

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался об отметке в 900 матчей в профессиональной карьере.

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«Только начало пути! Надо ставить более высокие задачи. Если приносишь пользу, почему нет. Думаю, и тысячный матч увидите», — цитирует Акинфеева «Матч ТВ».

В текущем сезоне на счету Акинфеева 22 матча в РПЛ.

В матче 21-го тура РПЛ с «Акроном» голкипер отдал победную голевую передачу.

Акинфеев — шестикратный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА в составе армейцев. На счету капитана 110 матчей в составе сборной России и бронза на Евро-2008.