Отец Чалова прокомментировал будущее сына в России

Отец Федора Чалова допустил, что сын в будущем будет выступать в РПЛ не за ЦСКА.

Экс-форвард армейцев играет за ПАОК с августа 2024 года.

— В будущем возвращение Федора в ЦСКА возможно? И был ли разговор, что если и играть в России, то только за родной клуб?

— Не было. Есть же много дружественных клубов. Например, «Динамо», замечательная команда. Или тот же «Локомотив». Почему? Потому что у меня есть их форма, ха-ха.

Абсолютно допускаю, что Федя может вернуться в Россию не в ЦСКА, а в другую хорошую команду, – сказал Николай Чалов.

В 22 матчах текущего чемпионата Греции на счету Чалова 3 гола и 4 ассиста.