Стало известно, почему перенесено слушание по делу Влашича

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что слушание по делу экс-футболиста армейцев Николы Влашича было перенесено по инициативе лондонского «Вест Хэма».

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«Слушание по делу Влашича должно было состояться в конце марта. Но по запросу «Вест Хэма» был инициирован перенос на конец апреля — надеюсь, больше переносов не будет. Иначе это сильно озадачит, будем думать, что делать.