Стало известно, кто претендует на звание лучшего тренера РПЛ по итогам марта

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги огласила имена претендентов на звание лучшего тренера чемпионата по итогам марта. Так, за награду поборются Мурад Мусаев («Краснодар»), Марко Николич (ЦСКА), Джонатан Альба («Ростов»), Франк Артига («Химки») и Сергей Ташуев («Ахмат»).

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар». «Быки» набрали 52 очка по итогам 23 проведённых встреч. На второй строчке располагается московский «Спартак» (47), тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47).

Действующий чемпион России — «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ на протяжении последних шести лет.