КДК РФС рассмотрит оскорбления арбитра вратарем «Пари НН»

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что КДК рассмотрит оскорбления арбитра вратарём «Пари НН» Никитой Медведевым в матче 23-го тура РПЛ с «Оренбургом».

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«Рассмотрим неспортивное поведение вратаря «Пари НН» Никиты Медведева в матче с «Оренбургом». А также нецензурную брань в адрес арбитра с его стороны», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 52 очка по итогам 23 проведённых встреч. На второй строчке располагается московский «Спартак» (47), тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47).