В «Локомотиве» рассказали, что зимой получали хорошие предложения по молодым футболистам

Председатель совета директора «Локомотива» Юрий Нагорных признался, что железнодорожники в зимнее трансферное окно получили несколько предложений о переходе молодых футболистов команды, в том числе от иностранных клубов.

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«Конкретно не буду говорить, но мы зимой получали хорошие предложения по ряду молодых футболистов. Но мы их даже не рассматривали. Из иностранных клубов или из России? Разные были предложения», — приводит слова Нагорных ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 52 очка по итогам 23 проведённых встреч. На второй строчке располагается московский «Спартак» (47), тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47). «Локомотив» — шестой (41). Действующий чемпион России — «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ на протяжении последних шести лет.