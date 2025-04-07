ЦСКА планирует сменить технического спонсора

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что клуб хочет сменить технического спонсора на российского производителя с нового сезона.

«В последние годы немного видоизменялась форма сотрудничества с техническим спонсором. Если раньше Joma был полноценным техническим спонсором, в последние годы это была немного другая форма взаимодействия. Она была достаточно выгодная для клуба, мы имели интересный и качественный продукт. Но на сегодняшний день высока вероятность того, что у нас будет новый полноценный технический партнер. Кто это будет, узнаем, но мы за отечественного производителя. Более того, возможно, уже 18 мая в гала-матче в честь победы ЦСКА в Кубке УЕФА наши легенды выйдут в форме, которая будет связана со следующим сезоном», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.