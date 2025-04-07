Тен Хаг посетил матч «Ромы» и «Юве»

Эрик тен Хаг посетил матч «Ромы» с «Ювентусом».

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Как сообщает La Gazzetta dello Sport, нидерландец присутствовал на гостевой трибуне «Ромы». Отмечается, что экс-тренер «Манчестер Юнайтед» предпочел не разговаривать с узнавшими его болельщиками, чтобы не отвечать на вопросы о своем будущем.

Однако по информации окружения тен Хага, на данный момент между ними и владельцами римского клуба нет никаких контактов. Утверждается, что это был «простой визит в Италию, чтобы посмотреть важный матч».

Напомним, главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери объявил, что покинет клуб по окончании сезона. Клуб ищет для итальянца преемника.