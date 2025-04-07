Чемпион мира по футболу и легендарный капитан «Ромы» Франческо Тотти прилетел в Москву. Итальянец станет специальным гостем на международной премии в области спорта и букмекерства «Премия РБ 2025», которая пройдет 8 апреля в Лужниках. Организатором премии выступает портал «Рейтинг Букмекеров».

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Сегодня же Тотти посетил студию «Матч ТВ», где пообщался с Георгием Черданцевым. Интервью с легендарным футболистом можно будет увидеть сегодня вечером в рамках программы «Все на «Матч!».