«Динамо» обратилось в ЭСК после матча с ЦСКА

«Динамо» обратилось в ЭСК РФС из-за двух эпизодов матча с ЦСКА.

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«Динамо» обратилось в ЭСК из-за двух эпизодов, сообщает «РБ Спорт.» Первый произошел на 88-й минуте, когда Кирилл Глебов сфолил против Муми Нгамале. Арбитр Сергей Карасев не удалил игрока ЦСКА за этот контакт и не показал карточки.

Второй эпизод случился на 90-й минуте. Сауль Гуарирапа находился в пассивном офсайде в ходе атаки, которая привела к пенальти в ворота «Динамо». По мнению «Динамо», Гуарирапа оказывал существенное влияние на развитие событий в данном эпизоде.