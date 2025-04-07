В Бразилии будут наказывать игроков, если они встанут на мяч двумя ногами

Неймар высказал недовольство новым правилом в бразильском футболе.

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CBF уведомила все клубы национальной лиги, что отныне игроки будут получать за это желтую карточку, а команда соперника заработает свободный удар.

Согласно сообщению CBF, такое действие с мячом не только «увеличивает риск получения травмы и создает сбои в игре», но и считается «провокацией по отношению к сопернику и неуважением к игре».

«Футбол становится все более и более скучным», – отреагировал на это в соцсетях Неймар.

33-летний нападающий сейчас выступает за «Сантос», являясь капитаном команды.