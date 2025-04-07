«Краснодар» объявил о трансфере левого вингера

Футбольный клуб "Краснодар" объявил о достижении договоренности с греческим клубом "Ламия" о трансфере бразильского левого вингера Густаво Сантоса. Сообщается, что контракт футболиста с "быками" начнет действовать с 15 июня 2025-го и будет рассчитан на срок 30 июня 2029 года. Таким образом, Густаво Сантос пополнит состав краснодарской команды по окончании текущего сезона.

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За "Ламию" Густаво Сантос выступает с июля 2024 года. В текущем сезоне он принял участие в 18 официальных матчах, забил 6 голов, отдал 1 голевую передачу, получил 9 жёлтых и 1 прямую красную карточку.

Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста оценивается в 450 тысяч евро.

Источник: официальный сайт ФК "Краснодар"