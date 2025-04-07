«Бавария» хочет перебить предложение «Манчестер Сити» в борьбе за звездного игрока

Мюнхенская «Бавария» хочет перебить предложение английского «Манчестер Сити» и подписать полузащитника леверкузенского «Байера» Флориана Вирца. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на Todofichajes.

© Газета.Ru

Источник утверждает, что «горожане» готовы предложить €120 млн за 21-летнего игрока. Однако «Бавария» хочет увеличить предложение до €130 млн.

Контракт Вирца с «Байером» рассчитан до лета 2027 года. В текущем сезоне он провел 39 матчей, в которых забил 15 мячей и сделал 13 результативных передач.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.