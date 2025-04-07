Ла Лига подала апелляцию на решение о регистрации Ольмо и Виктора

Ла Лига официально оспорила решение о регистрации Ольмо и Виктора из «Барселоны».

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Ранее стало известно, что Высший совет по спорту (CSD) встал на сторону клуба в споре с Ла Лигой по поводу регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора. Оба футболиста останутся зарегистрированными до конца сезона.

Сегодня Ла Лига объявила, что подала апелляцию на решение CSD. Лига хочет, чтобы оба футболиста не могли играть до конца сезона.

Ла Лига считает, что решение CSD «серьезно нарушает нормативную базу в отношении экономического контроля и обработки спортивных лицензий, подрывает принципы соревнования и ставит под угрозу его целостность, нарушая принцип равенства между клубами».