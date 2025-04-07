В "Краснодар" перешел бразильский полузащитник из худшего клуба Греции

Лидирующий в футбольном чемпионате России ФК "Краснодар" объявил о приобретении 24-летнего бразильского хавбека Густаво Сантоса, который сейчас выступает за аутсайдера первенства Греции команду "Ламия".

© Пресс-служба ФК "Краснодар"

"Сюююрприз… Бразильский левый вингер Густаво Сантос станет игроком "Краснодара", - так в Telegram-канале "быков" сообщили об этом неожиданном для всех трансфере.

Действительно, эта покупка никому неизвестного игрока на первый взгляд выглядит довольно удивительно. Родившийся 14 февраля 2001 года в Рио-де-Жанейро футболист ни в одном профессиональном бразильском клубе не играл. А начал свою карьеру он в португальском клубе "Трофенсе" в 2022 году. Затем переехал в Грецию, где выступал сначала за вторую команду афинского "Панатинаикоса". В "Ламию" Густаво перешел летом прошлого года, в составе которой забил 6 голов за 19 матчей.

Отметим, что сейчас "Ламия" выступает в плей-офф за право остаться в главной Греческой футбольной суперлиге. Однако шансов на спасение у команды, занимающей последнее место в турнире, практически не осталось.