«Лидер в чемпионате далеко. Нам будет тяжело включиться» — Личка о положении «Динамо» в РПЛ

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил «Матч ТВ», что клубу тяжело будет догнать лидирующий «Краснодар» в РПЛ. В воскресенье «Динамо» в гостях проиграло ЦСКА в матче 23‑го тура МИР РПЛ со счетом 1:3. «Динамо» с 42 очками занимает пятое место в таблице. Лидирует «Краснодар», в активе которого 52 балла. — С чем связан кризис в последних матчах? — Мы проиграли только «Локомотиву» и ЦСКА. Это две неудачи. По игре мы были сильнее, но не смогли использовать свои шансы и возможности. В матче с ЦСКА было два выхода один на один, которые мы не реализовали. С другой стороны, в футболе главное голы. Если смотреть только на счет, мы проиграли, но по игре мы не уступали никому. У нас нет инстинкта убийцы. Забил бы Гладышев и Глебов, все было бы по‑другому. — Верите ли вы, что команда способна выполнить цели на сезон — попасть в тройку и выиграть Кубок? — В Кубке будет борьба, у нас есть возможность попробовать себя в Пути регионов, если не получится пройти ЦСКА. Еще минимум две игры, но я бы хотел играть в финале Пути РПЛ. К сожалению, в чемпионате лидер далеко. У «Краснодара» 52 очка, у нас 42. У них есть хороший запас, нам будет тяжело включиться. Будем стараться, как делали это последнюю неделю. Понятно, Кости Тюкавина не будет еще долго. Ответственность должны взять на себя другие игроки, которые играют в атаке — Карраскаль, Гладышев, Бителло, Маухуб. Будем стараться, чтобы они забивали голы, — сказал Личка «Матч ТВ». Прямые трансляции матчей МИР РПЛ и FONBET Кубка России смотрите на «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.