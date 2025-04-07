Футбольный клуб "Чайка" остался без главного тренера

Футбольный клуб Мелбет - Первой лиги "Чайка" из Песчанокопского договорился о расторжении контракта с главным тренером Евгением Калешиным по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба "Чайки".

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О новом главном тренере клуб объявит позднее.

"Чайка" после 27 матчей набрала 30 очков и занимает 14-е место в таблице Первой лиги. Команда потерпела три поражения подряд.

Калешину 46 лет, он возглавил "Чайку" в августе 2024 года. Ранее специалист тренировал владикавказскую "Аланию", тольяттинский "Акрон", "Тверь", калининградскую "Балтику", краснодарские "Кубань" и "Урожай".