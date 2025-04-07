Агент рассказал о будущем Джикии в «Химках»

Владимир Кузьмичёв, агент защитника подмосковных «Химок» Георгия Джикии, рассказал, что новый контракт футболиста с подмосковным клубом пока не обсуждался. Действующее соглашение Джикии с «Химками» рассчитано до конца этого сезона.

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