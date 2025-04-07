«Саутгемптона» остался без главного тренера

Хорватский тренер Иван Юрич уволен с поста главного тренера «Саутгемптона», сообщает пресс‑служба английского футбольного клуба.

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Временным тренером команды станет Саймон Раск.

— Иван пришел в «Саутгемптон» в трудный момент, и перед ним была поставлена задача улучшить положение команды, оказавшейся в сложной ситуации. К сожалению, мы не увидели того прогресса в выступлениях, на который рассчитывали, но мы хотели бы поблагодарить Ивана и его сотрудников за честность и упорную работу, когда они боролись с трудностями, пытаясь удержать нас на вершине, — говорится в заявлении пресс‑службы клуба.

Хорват был назначен на пост главного тренера «Саутгемптона» в декабре 2024 года. В текущем сезоне он тренировал «Рому», но спустя два месяца после назначения был также отправлен в отставку. Ранее Юрич работал в «Дженоа», «Вероне» и «Торино».

После 31 тура «Саутгемптон» с 10 очками занимает последнее место в турнирной таблице Английской премьер‑лиги.