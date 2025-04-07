Игрок «Зенита» Густаво Мантуан раздумывает над возвращением в Бразилию

Нападающий «Зенита» Густаво Мантуан готов вернуться в Бразилию. Агенты футболиста планируют отправить своего клиента в годичную аренду. Об этом сообщает журналист Марко Белло (130 тыс. подписчиков) в соцсети Х.

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23-летний Мантуан перешёл в российский клуб в рамках сделки по переходу Юри Алберто в «Коринтианс» летом 2022 года. Всего за «Зенит» футболист в 96 матчах забил 14 голов и отдал 13 результативных передач, выиграв пять трофеев. В команде из Санкт-Петербурга бразилец выступает на позиции правого вингера, но всё чаще закрывал позицию правого защитника.

Контракт между Мантуаном и «Зенитом» рассчитан ещё на два сезона.