Франческо Тотти рассказал, почему Алексей Миранчук не стал основным игроком «Аталанты»
Бывший итальянский нападающий Франческо Тотти объяснил, почему российскому полузащитнику Алексею Миранчуку не удалось стать основным игроком «Аталанты». Футболист покинул Серию А и сейчас выступает за американскую «Атланту Юнайтед».
– У Миранчука в чемпионате Италии не всё сложилось. Как считаете, почему он не стал основным в «Аталанте»?
– У каждого футболиста есть своя ответственность в таких вещах. Возможно, меняя город, меняя страну, тяжелее найти себя. При этом он остаётся хорошим игроком.
– Показалось, что у Миранчука не сложилась «химия» с главным тренером.
– В этом плане как раз и тяжело, когда другой язык и другая культура. Особенно для молодых непросто, — сказал Тотти в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Напомним, Тотти выступал за «Рому» с 1993 по 2017 год. В составе клуба он выиграл чемпионат Италии, дважды — Кубок Италии и дважды — Суперкубок страны.