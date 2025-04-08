В ЦСКА опровергли информацию о продлении контракта с Пьяничем

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг «Матч ТВ» информацию о продлении контракта с полузащитником Миралемом Пьяничем.

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Ранее Telegram‑канал «Убойная сила» сообщил, что ЦСКА продлит контракт с 35‑летним футболистом на один сезон.

— Как принято говорить, появившаяся информация не соответствует действительности. Как чуть ранее сказал Миралем, общение по поводу следующего сезона будет проведено уже по окончании чемпионата. В этих договоренностях ничего не поменялось — в конце сезона руководители и игрок обсудят, что делать дальше. В таких случаях в соглашении уже прописаны условия на случай продления контракта, если стороны так решат, — сказал Брейдо «Матч ТВ».

Пьянич стал игроком ЦСКА в сентябре 2024 года, за команду он провел 16 матчей и отдал две голевые передачи.