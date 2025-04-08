Защитник «Спартака» рассказал, какое достижение футбола может затмить рекорд Овечкина

Защитник «Спартака» Даниил Денисов поделился мнением о значимости рекорда нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина по забитым голам.

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«Какое достижение в российском футболе может превзойти рекорд Овечкина? Индивидуальное. Какая-то большая награда. «Золотой мяч»? Можно взять немного поменьше. Лучший игрок на чемпионате Европы или чемпионате мира», – приводит слова Денисова «Чемпионат.com».

6 апреля нападающий«Вашингтона» Александр Овечкин в матче против «Айлендерс» забил гол, который стал для него 895-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин вышел на первое место в истории лиги по этому показателю, превзойдя бывшего форварда «Эдмонтона» Уэйна Гретцки (894 шайбы в 1487 играх). Всего в текущем сезоне в активе Александра 65 (38+27) очков после 58 игр.

22-летний Денисов в текущем сезоне чемпионата России принял участие в 22 матчах, в которых отметился одной голевой передачей и получил семь желтых карточек.