Роналдиньо назвал имя футболиста, за чьей игрой ему нравится наблюдать

Обладатель «Золотого мяча» 2005 года бразилец Роналдиньо, ранее выступавший за «Милан», оценил перспективы «россонери» в следующем сезоне, а также поделился мнением об игре португальского нападающего клуба Рафаэля Леау.

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«В «Милане» собраны отличные игроки, у них хорошая команда. Я думаю, что в следующем году они смогут добиться больших успехов. Совет для Леау? Ему не нужны советы, он отличный футболист. Он один из тех футболистов, за игрой которых мне нравится наблюдать больше всего», — приводит слова Роналдиньо Milan News.

В нынешнем сезоне на клубном уровне Леау провёл 43 матча, в которых забил 10 голов и стал автором девяти результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.