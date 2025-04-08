Радимов выразил неуверенность в победе «Зенита» в матче с «Краснодаром»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о предстоящем матче петербургского клуба в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара».

© Спорт день за днем

«Если сказать, что любая команда из нашего чемпионата – фаворит на «Газпром Арене», то надо идти в Кащенко ложиться на неделю перед этим интервью. Ну, как можно быть фаворитом на «Газпром Арене» против Зенита? Ну, это утопия. Ну, ты сумасшедший, если такое скажешь. У «Краснодара» плюс пять очков? Ну и что, что плюс пять, а сейчас выигрывает «Зенит», то уже плюс два. Поэтому сказать, что «Краснодар» – фаворит, точно нет. Но и сказать, что «Зенит» выиграет этот матч, я тоже не могу», – приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Радимов отметил, что не удивится любому исходу матча «Зенита» и «Краснодара», согласившись с тем, что данная игра будет на три результата.

В текущем сезоне чемпионата России «Зенит» набрал 47 очка и занимает третье место в турнирной таблице, уступая красно-белым, в активе которых столько же баллов, по дополнительным показателям. На первом месте с 52 очками располагается «Краснодар».

В 24-м туре чемпионата России «Зенит» примет «Краснодар». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 13 апреля, начало запланировано на 17:00 по московскому времени.

«Зенит» является действующим победителем РПЛ. Сине-бело-голубые под руководством главного тренера Сергея Семака шесть раз подряд завоевывали этот титул.