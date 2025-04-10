«Барселона» не проиграла ни одного из 23 матчей в 2025 году

«Барселона» одержала победу над дортмундской «Боруссией» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (4:0) и продлила серию без поражений до 23 игр.

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В последний раз каталонцы потерпели поражение в матче с мадридским «Атлетико» (1:2) 21 декабря 2024 года. Таким образом, команда Ханс-Дитера Флика не проигрывает в 2025 году. «Блауграна» одержала 19 побед и четыре раза сыграла вничью.

12 апреля «Барселона» проведёт матч на выезде с «Леганесом» в рамках 31-го тура Ла Лиги, 15-го — ответную встречу 1/4 финала Лиги чемпионов с «Боруссией» в Дортмунде.

Каталонцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании. Команда набрала 67 очков после 30 игр. На втором месте находится мадридский «Реал», у которого 63 очка. Третью строчку занимает «Атлетико» с 60 очками.