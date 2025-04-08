«Зенит» опубликовал общую фотографию, на которой запечатлены 1235 человек

Пресс-служба «Зенита» представила общую фотографию клуба, на которой запечатлены игроки основной, женской и молодёжной команд, «Зенита-2», руководство и сотрудники сине-бело-голубых, а также представители команд «Газпром»-Академии, которые выступают в юношеских лигах и первенстве России разных возрастов.

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В общей сложности на снимке запечатлены 1235 человек.

«Впервые за 100 лет своей истории сине-бело-голубые сделали общую фотографию, объединив всех зенитовцев в одном кадре. Символическое мероприятие демонстрирует масштаб клуба, единение сотрудников, а также ценность каждого на поле и за его пределами — всех, кто вносит вклад в победную историю «Зенита», — говорится в заявлении в телеграм-канале клуба.

Напомним, в мае 2025 года футбольному клубу «Зенит» исполнится 100 лет.