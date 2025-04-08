«Челси» выплатит 10 млн евро УЕФА

Ситуация с финансами «Челси» разрешится к концу весны.

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Ранее стало известно, что клуб нарушил лимиты на убытки за три года. УЕФА не позволил «синим» учитывать доход от продажи женской команды на сумму 200 млн фунтов и продажи отелей родственным компаниям.

По информации журналиста Бена Джейкобса, в УЕФА ожидают разрешения ситуации к концу мая.

Стороны уже согласовали выплату 10 миллионов евро и продолжают продуктивные переговоры.