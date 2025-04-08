«Челси» выплатит 10 млн евро УЕФА в рамках урегулирования ситуации с перерасходом средств
Ситуация с финансами «Челси» разрешится к концу весны.
Ранее стало известно, что клуб нарушил лимиты на убытки за три года. УЕФА не позволил «синим» учитывать доход от продажи женской команды на сумму 200 млн фунтов и продажи отелей родственным компаниям.
По информации журналиста Бена Джейкобса, в УЕФА ожидают разрешения ситуации к концу мая.
Стороны уже согласовали выплату 10 миллионов евро и продолжают продуктивные переговоры.