Жители Ялты помогли вытащить застрявший на дороге автобус второй команды «Ростова»

Жители Ялты помогли вытащить автобус «Ростова‑2», который застрял на дороге перед матчем Второй лиги, сообщает пресс‑служба клуба.

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«Ростов‑2» лидирует в таблице группы 1 Второй лиги Б. В среду команда сыграет в гостях с ялтинским «Рубином».