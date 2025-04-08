Жители Ялты помогли вытащить застрявший на дороге автобус второй команды «Ростова»

Матч ТВ

Жители Ялты помогли вытащить автобус «Ростова‑2», который застрял на дороге перед матчем Второй лиги, сообщает пресс‑служба клуба.

Жители Ялты помогли вытащить застрявший на дороге автобус второй команды «Ростова»
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«Ростов‑2» лидирует в таблице группы 1 Второй лиги Б. В среду команда сыграет в гостях с ялтинским «Рубином».

— «Ростов‑2» выражает искреннюю благодарность жителям Ялты за оказанную помощь в сложной дорожной ситуации, которая произошла этой ночью. Наша команда отправилась на очередной выезд, но автобус не «вписался» в поворот и подвис одним колесом. Неравнодушные горожане пришли на помощь и помогли автобусу выбраться и продолжить путь до отеля. Большое вам спасибо, ялтинцы, за отзывчивость и готовность прийти на помощь в трудную минуту! — говорится в сообщении «Ростова».
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