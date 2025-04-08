Жители Ялты помогли вытащить застрявший на дороге автобус второй команды «Ростова»
Жители Ялты помогли вытащить автобус «Ростова‑2», который застрял на дороге перед матчем Второй лиги, сообщает пресс‑служба клуба.
«Ростов‑2» лидирует в таблице группы 1 Второй лиги Б. В среду команда сыграет в гостях с ялтинским «Рубином».
— «Ростов‑2» выражает искреннюю благодарность жителям Ялты за оказанную помощь в сложной дорожной ситуации, которая произошла этой ночью. Наша команда отправилась на очередной выезд, но автобус не «вписался» в поворот и подвис одним колесом. Неравнодушные горожане пришли на помощь и помогли автобусу выбраться и продолжить путь до отеля. Большое вам спасибо, ялтинцы, за отзывчивость и готовность прийти на помощь в трудную минуту! — говорится в сообщении «Ростова».