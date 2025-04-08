Фанат «МЮ», ударивший Грилиша по лицу, задержан и предстанет перед судом

Болельщик «Манчестер Юнайтед», ударивший полузащитника «Манчестер Сити» Джека Грилиша по лицу после матча 31-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, задержан и предстанет перед судом. Об этом сообщает The Telegraph. Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд». Итоговый результат — 0:0.

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По информации источника, 20-летнему мужчине было предъявлено обвинение в нападении и он должен предстать перед судом Манчестера в июле. «Сити» и «Юнайтед» отказались от комментариев, поскольку расследование продолжается. Также сообщается, что представители «красных дьяволов» тесно сотрудничают с полицией.

Напомним, после окончания дерби, когда Джек Грилиш покидал поле, один из фанатов «красных дьяволов» подозвал хавбека сборной Англии. По ходу перепалки возле тоннеля в подтрибунное помещение болельщик дал пощёчину футболисту.