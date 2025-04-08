Канчельскис объяснил, за счет чего «Зенит» завоюет чемпионство в РПЛ

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис считает, что петербургский «Зенит» станет чемпионом РПЛ благодаря подбору игроков.

После 23 туров «Зенит» с 47 очками занимает третье место в турнирной таблице. На первой строчке располагается «Краснодар» (52), на второй — московский «Спартак», опережающий «сине‑бело‑голубых» по дополнительным показателям. В ближайшем туре команда Сергея Семака в воскресенье примет «Краснодар», начало — в 17:00.