Канчельскис объяснил, за счет чего «Зенит» завоюет чемпионство в РПЛ

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис считает, что петербургский «Зенит» станет чемпионом РПЛ благодаря подбору игроков.
После 23 туров «Зенит» с 47 очками занимает третье место в турнирной таблице. На первой строчке располагается «Краснодар» (52), на второй — московский «Спартак», опережающий «сине‑бело‑голубых» по дополнительным показателям. В ближайшем туре команда Сергея Семака в воскресенье примет «Краснодар», начало — в 17:00.
— «Краснодар» оторвался ненадолго. Сейчас «Зенит» победит, и тогда отставание будет всего два очка. Потом «Зенит» наверстает свое и станет чемпионом России. «Зенит» завоюет чемпионство за счет подбора игроков, у них он поинтереснее, чем у других команд. «Сине‑бело‑голубые» должны воспользоваться этим. Когда новые легионеры пройдут адаптацию, они станут выглядеть совсем по‑другому, — сказал Канчельскис, слова которого приводит «РБ Спорт».