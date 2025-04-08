Австрийский форвард «Рубина» высказался об уровне конкуренции в РПЛ

Австрийский нападающий «Рубина» Дардан Шабанхаджай высказался об уровне конкуренции в Российской Премьер-Лиге.

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«На мой взгляд, уровень РПЛ высокий. Во всяком случае в плане скорости, борьбы, он выше австрийского, например. У всех соперников, кто опережает «Рубин» в турнирной таблице чемпионата, очень хорошие составы. Да и о других командах забывать нельзя. В этом сезоне мы наблюдаем, что в принципе каждый может обыграть каждого в чемпионате. Плотность клубов в таблице впечатляет. Все команды конкурентоспособны», — приводит слова Шабанхаджая «Татар-информ».

23-летний нападающий перешёл в «Рубин» в январе 2024 года из словенской «Муры». В нынешнем сезоне футболист принял участие в 24 матчах казанцев во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость австрийца в € 900 тыс.