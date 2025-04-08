ФИФА планирует показывать видео с нательных камер судей в трансляциях матчей КЧМ

Судьи будут носить нательные камеры на клубном чемпионате мира.

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Об этом рассказал глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина. Отснятые кадры планируется показывать в прямых трансляциях матчей.

«Мы считаем, что это хороший шанс предложить зрителям новый опыт с точки зрения кадров, снятых с ракурса, который никогда ранее не предлагался. Это также имеет свою цель с точки зрения тренировки судей. Потому что, конечно, возможность увидеть то, что видит судья, важна при разборе полетов, чтобы понять, как судья принял решение, каково было его мнение и так далее. Таким образом, это сочетание нового опыта для вещателей, а также для обучения», – сказал Коллина.

IFAB поддержал запрос на тестирование камер наблюдения на соревнованиях ФИФА – этот опыт будет учитываться при принятии решение о возможном использовании таких камер в будущем.

Клубный чемпионат мира пройдет в США с 15 июня по 13 июля. В нем примут участие 36 команд.