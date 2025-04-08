Изменено время начала матча 26‑го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА

Российская премьер‑лига (РПЛ) объявила, что по просьбе телеканала «Матч ТВ» изменено время начала матча 26‑го тура между московскими «Спартаком» и ЦСКА.

Встреча пройдет 26 апреля на домашнем стадионе «красно‑белых». Изначально начало игры было запланировано на 19:00 (мск).