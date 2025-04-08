Изменено время начала матча 26‑го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА
Российская премьер‑лига (РПЛ) объявила, что по просьбе телеканала «Матч ТВ» изменено время начала матча 26‑го тура между московскими «Спартаком» и ЦСКА.
Встреча пройдет 26 апреля на домашнем стадионе «красно‑белых». Изначально начало игры было запланировано на 19:00 (мск).
— По просьбе основного вещателя «Матч ТВ» начало матча 26‑го тура МИР РПЛ «Спартак» — ЦСКА изменено. Игра пройдет 26 апреля в 19:30 по Москве, — говорится в сообщении пресс‑службы РПЛ.