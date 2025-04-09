Рапопорт: «Зениту» можно забыть о чемпионстве при потере очков с «Краснодаром»

Бывший тренер санкт-петербургского «Зенита» Борис Рапопорт высказался о предстоящей встрече сине-бело-голубых с «Краснодаром» в 24-м туре чемпионата России. Матч состоится 13 апреля.

«Предстоящая игра с «Краснодаром» очень важна для «Зенита». Если «быков» устраивает ничья, хотя на этот результат они точно играть не будут, петербуржцам нужно только выигрывать. «Зениту» надо построить игру с максимальным прессингом, чтобы не дать футболистам «Краснодара» поднять голову. Только так питерская команда сможет победить, других вариантов нет. При потере очков «Зениту» можно забыть о чемпионстве в этом сезоне, потому что осталось не так много игр. У «Краснодара» нет опыта игры в таких матчах. Хоть «быки» и побеждали в прошлых очных встречах, эти победы не были убедительными», — сказал Рапопорт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 47 очков за 23 матча. «Краснодар» находится на первой строчке, заработав 52 очка.