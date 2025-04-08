В «Локомотиве» заявили о доверии к Галактионову

Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Нагорных заявил «Матч ТВ», что у главного тренера команды Михаила Галактионова большой кредит доверия со стороны руководства.

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«Локомотив» с 41 очком занимает шестое место в таблице МИР РПЛ. В следующем туре команда Галактионова 12 апреля на выезде сыграет с «Рубином».

— Велик ли кредит доверия к Михаилу Галактионову? В следующем сезоне он продолжит работу с командой?

— Михаил Михайлович — главный тренер «Локомотива». Хочу через вас обратиться. За два дня до матча с «Зенитом» появляется информация, которая пытается вбить клин в единую команду «Локомотива». Не надо распространять эти домыслы. Михаил Михайлович работает с командой. У него большой кредит доверия и действующий контракт. Эти вопросы считаю неуместными, — заявил Нагорных «Матч ТВ».

Галактионов стал главным тренером «Локомотива» в ноябре 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона‑2025/26.