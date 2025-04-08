Хомуха: Игорь Акинфеев — отдельное явление в российском футболе

Российский тренер Дмитрий Хомуха высказался о шансах вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева провести 1000 матчей в карьере. Напомним, игра с московским «Динамо» (3:1) в 23-м туре Российской Премьер-Лиги стала для голкипера 900-й в профессиональном футболе.

«Акинфеев — отдельное явление в российском футболе. Игорь предан ЦСКА с самого начала карьеры и до сих пор играет достаточно хорошо. Это пример для молодых футболистов. Если он психологически, ментально и физически готов сыграть 1000 матчей, почему нет? В профессиональном футболе нет понятия «жалко». Если Тороп хочет прогрессировать, ему нужно искать варианты, где играть. У Влада неплохой прогресс, он регулярно играет в матчах Кубка России. У Торопа есть хорошие перспективы, чтобы стать первым номером в ЦСКА», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Игорь Акинфеев защищает цвета московского ЦСКА с 2003 года. В текущем сезоне на счету голкипера 22 матча в РПЛ, в которых он пропустил 16 мячей и 10 раз уходил с поля без пропущенных голов. Контракт 39-летнего вратаря с армейцами рассчитан до лета 2026 года.