Дзюба вызвал на бой известного комика

Футболист тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба на YouTube-шоу Hustle Show вызвал на бой комика Нурлана Сабурова.

«Мой бой с Сабуровым? Нурлан, я открою твои веки! Я слышал, что он хорошо боксирует. Но любой казах, мне кажется, боксирует», — сказал Дзюба.

Дзюба забил свой 31-й мяч в 56 встречах в составе сборной России в матче против Гренады (5:0) и обошел Александра Кержакова, став единоличным обладателем рекорда по результативности. Матч состоялся 19 марта.

В весенней части сезона на его счету два забитых мяча в двух матчах Российской премьер-лиги в составе тольяттинского «Акрона» и один гол в одной игре Кубка. Всего Дзюба в текущем сезоне оформил 5+3 в 13 играх Российской премьер-лиги (РПЛ).

В следующем матче РПЛ «Акрон» сыграет с воронежским «Факелом». Матч пройдет в Самаре. Встреча состоится 13 апреля. Команды выйдут на поле в 14:30 по московскому времени.