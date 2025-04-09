«Арсенал» разгромил «Реал» в матче 1/4 финала ЛЧ, Райс оформил дубль со штрафных

Завершился первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречались «Арсенал» и мадридский «Реал». Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Ирфан Пельто. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

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На 58-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Арсенала» Деклан Райс, забив со штрафного. На 70-й минуте Райс оформил дубль, второй раз поразив ворота соперника со штрафного. На 75-й минуте полузащитник лондонского клуба Микель Мерино довёл счёт до разгромного.

Ответная игра состоится в Мадриде 16 апреля.

На стадии 1/8 финала мадридский «Реал» прошёл «Атлетико». Общий счёт по сумме двух встреч — 2:2, 4:2 пен. «Арсенал», в свою очередь, выбил из турнира нидерландский ПСВ — 9:3 по сумме двух матчей.