"Бавария" уступила "Интеру" дома в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

«Бавария» потерпела домашнее поражение от «Интера» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов со счётом 1:2.

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На 38-й минуте Лаутаро Мартинес открыл счёт в матче в пользу гостей. Мюнхенцы смогли отыграться на 85-й минуте благодаря голу Томаса Мюллера, но удержать ничью не удалось. Уже через три минуты Давиде Фраттези забил победный мяч для «Интера».

Ответная встреча состоится в Милане 16 апреля.

Голы: Мюллер, 85 - Мартинес, 38, Фраттези, 88.

"Бавария": Урбиг, Дайер, Ким Мин Джэ (Буэ, 74), Станишич, Киммих, Геррейру (Гнабри, 74), Лаймер, Горетцка, Олисе, Сане (Мюллер, 74), Кейн.

"Интер": Зоммер, Павар, Ачерби, Бастони, Дармиан (Биссек, 79), Барелла, Чалханоглу, Мхитарян (Фраттези, 74), Аугусто, Тюрам, Мартинес (Залевски, 89).

Предупреждения: Ким Мин Джэ, 28, Мартинес, 53, Мхитарян, 71, Фраттези, 89, Залевски, 90+4.